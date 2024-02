Vittorio Emanuele di Savoia | i funerali sabato 10 febbraio al Duomo di Torino

(Di domenica 4 febbraio 2024) Saranno il 10a neldididi, scomparso ieri all'età di 86 anni (ne avrebbe compiuti 87 il 12). Era figlio dell'ultimo re d'Italia, Umberto II, e di Maria José. Il decesso è avvenuto a Ginevra. La 'Real Casa' con una nota ufficiale ha fatto sapere che subito dopo la cerimonia funebre, il figlio dell'ultimo re d'Italia sarà sepolto "in forma strettamente privata" nella cripta reale nella Basilica di Superga. Venerdì 9, dalle 12.30 alle 21, sarà invece allestita la camera ardente nella chiesa di Sant'Uberto, all'interno della Reggia di Venaria. (IL CASO DI DIRK HAMER)

Una delle ultime battaglie (fallite) di Vittorio Emanuele di Savoia , morto all'età di 86 anni, fu la causa che intentò allo Stato italiano per ... (ilmessaggero)

Mariofilippo Brambilla di Carpiano, trentottenne Cavaliere dell?Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, non vuol essere definito ?amico? di un uomo, ... (ilmessaggero)

LONGFORM / Le analisi previste dal Protocollo e il nodo dei conferimenti costringe i cantieri a pesanti rallentamenti. In ballo progetti fino a 10 milioni tra ...Al momento non è noto se la chiesa della Reggia di Venaria o la basilica di Superga ospiteranno una funzione religiosa, per la quale Casa Savoia dovrà informare formalmente dell'intenzione ...La sepoltura di Vittorio Emanuele di Savoia avverrà il 10 febbraio alle 15 nella basilica di Superga, sulla collina di Torino, santuario opera di Filippo Juvarra, concluso nel 1731 e progettato su ...