Violenze tra minori in aumento | appello di Rise Up

(Di domenica 4 febbraio 2024) Casal di Principe. La notte del 30 gennaio a Catania si è consumato un episodio che scuote profondamente la coscienza collettiva: una ragazza di soli 13 anni è stata vittima di una violenza sessuale di gruppo. Un racconto di orrore che emerge dalla denuncia coraggiosa della giovane e del suo fidanzato diciassettenne, che non hanno esitato a rivolgersi ai carabinieri subito dopo l’accaduto. La prontezza nell’agire delle forze dell’ordine ha permesso di rintracciare gli aggressori in un tempo brevissimo, dimostrando l’efficacia di una celere risposta giudiziaria. Il caso, tuttavia, solleva questioni profonde sul persistere della violenza giovanile e sulla necessità di un intervento educativo mirato. Lucia Cerullo, presidente dell’AssociazioneUp, e Alessandra Vigliotti, membro dell’associazione, hanno espresso la loro indignazione e preoccupazione per quanto ...

Siena, 25 gennaio 2024 – Arriva all’ultimo momento in tribunale. Quando il paravento all’interno dell’aula è già stato sistemato. Per rendere meno ... (lanazione)

Hideo Kojima ha risposto ai fan di Death Stranding avvertendoli che uno specifico personaggio non farà il suo ritorno in On The Beach.Il 2 febbraio è il giorno in cui Filippo Raciti, un ispettore di polizia, fu brutalmente ucciso fuori dallo stadio Angelo Massimino di Catania durante scontri tra ultras delle squadre locali, il Catan ...Rissa tra cinque persone in Alto Sangro, provincia dell'Aquila. Tra i coinvolti, ci sarebbero tre maestri di sci e due operai. Un giovane resta ferito alla spalla. Alcuni residenti che ...