Violenza di gruppo su una 13enne a Catania | “Urlavo non fatemi del male”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Unaè stata vittima di unasessuale diavvenuta martedì 30 gennaio 2024 nei bagni pubblici di Villa Bellini a. L’episodio si è verificato mentre lei si trovava sul posto con il fidanzato, un 17enne, accerchiato insieme a lei da undi sette giovani egiziani di cui 3 minorenni, che li hanno accerchiati, per poi portarli nei bagni. In due hanno stuprato la, sotto gli occhi degli altri 5 che hanno costretto anche il ragazzo a guardare. La coppia ha provato a chiedere aiuto e a divincolarsi, ma senza risultato. È stata lei stessa, attraverso un confronto all’americana, a riconoscere alcuni degli aggressori. La ragazza è riuscita a individuare i due autori delladi, mentre sostiene di non avere ...

Riconoscimento che è avvenuto nel corso di un confronto con i sette membri del branco. La giovane non ha identificato gli altri componenti del gruppo, dicendo di non averli visti in faccia e di non ...Dalla violenza a Palermo in agosto al ferimento di Villaggio Aldisio ...In agosto, invece, a Palermo, uno stupro di gruppo, sempre frutto di giovanissimi, ha come vittima una diciannovenne. Nel ...Il caso di Catania ha scosso l’opinione pubblica: una giovanissima vittima di una violenza inaudita, perpetrata da un gruppo di sette individui. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla ...