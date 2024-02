Vieni a diventare assistente di lingua italiana | il MIM cerca laureati

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di domenica 4 febbraio 2024) In tanti cerano lavoro e questa volta il MIMperdi: ecco chi può candidarsi ed altre info utili Come in tantissimi sicuramente già sapranno, sono in molti are lavoro e questa volta ad offrire una possibilità è il Ministero dell’Istruzione e del Merito cheassistenti di, ma quali sono le lauree utili? Ecco cosa c’è da sapere in merito all’argomento in questione. Il MIM mette a disposizione posti perdi(informazioneoggi.it)Il MIM ha dunque deciso di rendere noto un bando per l’assunzione di assistenti diall’estero ...