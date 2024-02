VIDEO FOTO I trattori tornano ad invadere la città

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Si alza e si allarga il fronte di protesta degli agricoltori irpini che, al pari dei colleghi del resto d’Italia, da ormai una settimana sono scesi nelle piazze lamentando maggiori oneri finanziari, standard ambientali troppo onerosi a fronte di costi più elevati per carburante, pesticidi e fertilizzanti. La massiccia cavoravana diprovenienti soprattutto dai comuni dell’AltaIrpinia, si è prima radutata a Piazza Kennedy per poi procedere in corteo per tutta la, irrompendo nei colori e nei suoi del Carnevale. Nei volantini distribuiti ai passanti il messaggio di protesta: “La protesta è contro le politiche comunitarie che stanno uccidendo l’agricoltura e il futuro dei nostri figli.” Gli agricoltori intendono così evidenziare le difficoltà e le sfide che stanno affrontando a causa di decisioni e politiche ...

L'intervista alla flower designer di Costa d'Oneglia Sabina di Mattia che anche quest'anno, come negli ultimi 6 anni, si occuperà della realizzazione degli iconici bouquet di fiori che ...IN CITTA'. Sono in 2.500 i runners in gara domenica 4 febbraio per la Bergamo Big Mat 21: tra 21 e 10 km alle 9 sono partiti dal Sentierone.Oltre 350 persone stanno partecipando alla manifestazione sui due laghi, il pantano della Doganella, il sistema dei fossi di Lanuvio, il Fiume Almone e il Fiume Incastro, gli stagni del Cerquone, ...