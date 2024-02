Viaggi | il fascino discreto delle «destinazioni clone»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 4 febbraio 2024) Hanno caratteristiche simili a mete conosciute e blasonate, ma sono molto più economiche e meno affollate. Oltre un terzo degli italiani ne vuole visitare una per vivere un’esperienza originale. Da calmo, il mare è una tavola piatta color turchese, quasi trasparente vicino alla riva dove culla un tappeto di sabbia candida. A volte l’acqua s’infuria, si gonfia d’onde di schiuma, lasciandosi cavalcare dai fanatici del surf. Potrebbero legittimamente sembrare le Hawaii, invece succede a Portonovo, nel parco del Conero, più a sud rispetto ad Ancona. Lo scenario e i colori sono pressoché identici rispetto alle celebri isole nel Pacifico con la differenza che non bisogna rinchiudersi in aereo per un’eternità, né farsi martellare il cervello dal fuso orario. E i costi risultano decisamente più abbordabili. È ildi quelle che Oltreoceano, ossessionati dall’assegnare ...