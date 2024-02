Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 febbraio 2024)DEL 4 FEBBRAIO17.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO IL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE TRA CASILIANA E APPIA IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTELNO VERSOSULLA COLOMBO, CODE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO. CODE SULL’AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E RACCORDO VERSOCODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA L’AEREOPORTO E LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI SULLA TIBURTINA CODE ALTEZZA TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO Servizio fornito da Astral