Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2024 ore 15 | 30

(Di domenica 4 febbraio 2024)DEL 4 FEBBRAIO15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO IL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. SULLA TIBURTINA CODE ALTEZZA TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA COLOMBO, RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. CODE A OSTIA SUL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI NEI DUE SENSI DI MARCIA SI STA SVOLGENDO ALLO STADIO OLIMPICO L’APPUNTAMENTO CON IL SEI NAZIONI, IL TORNEO INTERNAZIONEALE DI RUGBY. IN CAMPO ITALIA CONTRO INGHILTERRA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO DI ZONA. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON IL CONSUETO MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio ...