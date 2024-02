Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 febbraio 2024)DEL 4 FEBBRAIO13.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA IN INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA CODE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E CASTEL DE DEVERI SULLA PONTINA DA SPIANECETO A CASTELNO E SULL’AURELIA DA MALAGROTTA AD ARANOVA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SULLA FERROVIAVITERBO AL VIA IL DOMANI 5 FEBBRAIO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; GLI INTERVENTI SARANNO ESEGUITI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN ORARIO ...