Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2024 ore 11 | 30

(Di domenica 4 febbraio 2024)DEL 4 FEBBRAIO11.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SUL RACCORDO E SUL RESTO DELLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA, LA CIRCONE VIENE INFATTI INDICATA SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA REGIONALE. RICORDIAMO CHE OGGI VIA DEI FORI IMPERIALI E’ ISOLA PEDONALE PER L’INTERA GIORNATA. DEVIAZIONI PER LE LINEE DI BUS DI ZONA PER GLI EVENTI CARNEVALE A CESANO, DALLE 14,30 ALLE 16,30, PASSEGGIATA IN MASCHERA LUNGO VIA DELLA STAZIONE DI CESANO. SULLA FERROVIAVITERBO, PER CONSENTIRE IL TRANSITO DEI CARRI ALLEGORICI E DEI GRUPPI MASCHERATI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE CIVITONICO, OGGI A PARTIRE DALLE ORE 14.00 E FINO ALLE ORE 19.20,ALCUNE CORSE ...