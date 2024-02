Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 febbraio 2024)DEL 4 FEBBRAIO10.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SU RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E ANAGNINA TRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RESTO DELLE STRADE E AUTOSTRADE DELLARICORDIAMO CHE OGGI VIA DEI FORI IMPERIALI E’ ISOLA PEDONALE PER L’INTERA GIORNATA. DEVIAZIONI PER LE LINEE DI BUS DI ZONA PER GLI EVENTI CARNEVALE A CESANO, DALLE 14,30 ALLE 16,30, PASSEGGIATA IN MASCHERA LUNGO VIA DELLA STAZIONE DI CESANO. SULLA FERROVIAVITERBO, PER CONSENTIRE IL TRANSITO DEI CARRI ALLEGORICI E DEI GRUPPI MASCHERATI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE CIVITONICO, OGGI A PARTIRE DALLE ORE 14.00 E FINO ALLE ORE 19.20,ALCUNE CORSE DELLA ...