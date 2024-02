Via Guadagnoli svuotata a marzo Rotta sull’ex maternità | i tempi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le tessere si muovono sul Risiko della sanità. E ogni operazione è collegata all’altra nel piano della Asl. Che ad Arezzo ridisegna la cittadella della salute tra il San Donato, il Pionta, i distretti e le case di comunità. La novità riguarda il trasferimento del quartier generale dei servizi in via: avverrà entro maggio. Ma i passaggi dell’ingranaggio anticipano iad oggi perchè a febbraio è previsto il trasloco del dipartimento amministrativo di viache andrà in via Calamandrei. La fase successiva riguarda parte del distretto di via XXV aprile che entro maggio si trasferirà in via Curtatone. Mentre aè calendarizzato il trasferimento del distretto da via 25 Aprile a via Curtatone. Il mese di aprile porta con sè il trasloco da viaa via 25 Aprile. Qui ...