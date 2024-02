Verona | Ngonge | ”Sono entrato con la voglia di cambiare questa partita e…”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Cyril, nuoco qcquisti del Napoli ed ex calciatore del, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo la vittoria della squadra azzurra contro la compagine scaligera. Queste le sue parole: Napoli contro l’Hellas“Difficile da descrivere il gol e l’emozione, incredibile. In questo stadio è un’emozione molto bella. Ho pensato al gruppo, volevamo vincere tutti insieme, abbiamo fatto una bellama mancava questo gol.con ladie l’abbiamo fatto tutti insieme”.pesava tanto “Oggi è stata unadura contro un bel, questi tre punti...

Rimonta vincente dei partenopei dopo che Coppola aveva illuso l'Hellas Napoli - Vittoria in rimonta per il Napoli di Walter Mazzarri, che soffrendo ... (ilgiornaleditalia)

"Una emozione difficile da descrivere, è incredibile segnare alla prima partita in questo stadio. Volevo fare bene per questo gruppo, ...«Una emozione difficile da descrivere adesso, è incredibile segnare il mio primo gol al Napoli proprio al Maradona». Cyril Ngonge ci mette la firma, il belga neo ...Il Napoli ha vinto contro il Verona in rimonta, successo pesante per la squadra partenopea in campionato. Cyril Ngonge, autore del primo gol degli azzurri, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine ...