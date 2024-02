Verona | le pagelle di CM | super Montipò e Coppola non bastano | alla fine crolla Tchatchoua

(Di domenica 4 febbraio 2024) Napoli-2-17: due parate importanti su Kvara nel giro di tre minuti ad inizio gara. Dice di no anche a Simone...

Roma- Verona 2-1 Montipò 6: Due interventi per evitare che la partita finisca molto tempo prima. Sul gol di Pellegrini forse poteva fa... (calciomercato)

Verona -Frosinone 1-1 Montipò 6,5: non può di certo nulla sul gol subito, ma tiene in galla i suoi su numerose occasioni, soprattutto ne... (calciomercato)

Napoli-Verona 2-1 NAPOLI Gollini 6: qualche intervento tra i pali, non ha colpe sul gol del Verona. Personalità nelle uscite alte, che... ()

"Il Napoli torna alla vittoria al Maradona contro il Verona con i gol di Ngonge e di Kvaratskhelia. Tante occasioni per gli azzurri in una partita rimontata dopo essere andati sotto di un gol. I cambi ...Al termine del match contro il Verona, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri interverrà nella sala conferenze del Konami Training Center di Castel Volturno per rispondere alle domande della stampa. Su ...Gollini 6,5 - Esce fino alla trequarti a metà primo tempo a evitare guai peggiori. Attento su Lazovic da fuori. Di Lorenzo 6 - Spinge molto nella prima parte del match, poi cala ...