Verona | la denuncia di SI Cobas | “La guardia giurata ha estratto la pistola e la ha puntata contro lavoratori in sciopero”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) “Laha puntato unain presidio”, questa ladel sindacato di base accompagnata a un video che riprende la scena. Idella Maxidi di Belfiore () erano impegnati in un presidio notturno per chiedere l’applicazione del contratto nazionale, quando, secondo il racconto delle persone coinvolte: “laè uscita dalla sua postazione di vigilanza per dirigersi verso il presidio con atteggiamento provocatorio” arrivando, come raccontano i protagonisti ad “estrarre lae puntandola in faccia ad alcuni operai” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.