Verona | Baroni | «Il Napoli è andato in difficoltà | ma…»

Marco Baroni, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Noi continuiamo a crescere, abbiamo fatto un primo tempo dove la squadra è stata molto bene in campo ma non è facile qui. Ho detto alla squadra di alzarsi, il Napoli è andato in difficoltà ma dispiace per il risultato però queste sono le prestazioni che ci servono. Le vittorie arriveranno, la squadra è viva. Io sto cercando di velocizzare questo inserimento dei nuovi e quindi buona prestazione, faccio i complimenti ai ragazzi e peccato per il risultato.»

