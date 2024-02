Verona | Baroni chiede un rigore | “Ho parlato con l’arbitro”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 4 febbraio 2024) Trionfa in rimonta il Napoli di Walter Mazzarri, contro unpassato in vantaggio sul finale. Le parole sul match di. Ancora sul finale, ancora 2-1. Passa nuovamente al Maradona il Napoli di Walter Mazzarri, in grado di racimolare il secondo successo consecutivo nell’impianto di casa, dove i risultati sono fin qui scarseggiati. Ci hanno però pensato l’ex Ngonge e il solito Kvaratskhelia a consegnare i 3 punti in rimonta ai partenopei, risvegliati emotivamente dalla rete delsiglata Coppola. La sortita partenopea è dunque tornata fortemente in corsa per la Champions, con i gialloblu che invece faticano ancora a decollare e a lasciare la zona retrocessione. Di conseguenza, ecco giungere le parole dell’ex di turno Marcosulnon dato al ...