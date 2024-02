Ventiduenne della Guinea trovato morto nel centro migranti di Ponte Galeria

Un 22enne originario della Guinea è stato trovato morto questa mattina nel centro per migranti di Ponte Galeria, in via Cesare Chiodi a Roma. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato ...Tragedia in montagna in Francia, dove un italiano di 52 anni è morto ieri pomeriggio in un incidente a Larche, nell'Ubaye transalpina, poco oltre il Colle della Maddalena, dove si va in Alta Provenza.Scopri tutto su Cristian Forti, il giovane romano e nuovo tronista di "Uomini e Donne". Dalla sua vita universitaria alla passione per ...