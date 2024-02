Varese scalda i muscoli per EcoRun | la maratona di primavera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) Due giorni di sport, eventi per famiglie, cultura e natura. Si terrà sabato 20 e domenica 21 aprile la quinta edizione di. Un appuntamento che è stato illustrato nei dettagli a Palazzo Estense, con gli organizzatori che hanno fissato l’obiettivo per il 2024: dopo i 1600 partecipanti dell’anno scorso questa volta si punta a quota 2000. Le iscrizioni sono già aperte per le quattro corse, a partire dalle due competitive, entrambe gare nazionali Fidal: la 21 km, ovvero la mezza, e la 10 km. "I percorsi - ha spiegato il vicepresidente di AsdGianni Izzo - saranno più scorrevoli e veloci rispetto alla scorsa edizione e partiranno tutti da piazza Monte Grappa". Quindi ci saranno la 10 e la 5 km non competitive. Quest’ultima sarà rivolta in modo particolare alle famiglie ...