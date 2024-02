Vaiolo delle scimmie | i contagi salgono a 13 I numeri da chiamare in caso di sintomi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sale a 13 il numeropersone colpite dal(monkeypox) in Toscana. Il primo caro è emerso in provincia di Firenze e la Asl Toscana Centro sta lavorando per capire la possibile origine delo ed eventuali punti di contatto con gli altri soggetti infetti. Per i dodici casi precedenti è stato invece già verificato il punto in comune: due feste, avvenute entrambe in provincia di Firenze; la prima organizzata per l’ultimo dell’anno in un locale di Firenze e l’altra nei giorni successivi in provincia. Il primoo è stato scoperto nella seconda settimana di gennaio, quando un medico di famiglia del Mugello ha osservato ie sottoposto ad accertamenti un paziente, poi risultato positivo. Nei giorni successivi sono state verificate ...