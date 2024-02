Vaiolo delle scimmie Al Noa la vaccinazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sono 13 a oggi i casi riscontrati in Toscana di, una rara forma virale diffusa soprattutto in Africa e nei paesi tropicali. La Regione è in stretto contatto con le Asl per un monitoraggio costante della situazione, che si presenta come stabile e sotto controllo. "I casi – informa la Regione – sono stati tutti prontamente presi in carico e i servizi di Igiene pubblica hanno avviato le indagini epidemiologiche per poi procedere a notificare i casi al ministero della Salute". La Regione sta inoltre lavorando all’organizzazione della, affidata ai centriMalattie infettiveAsl. Per la nostra provincia il centro è al Noa (tel. 0585 498951), e si può contattare dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 alle 14.