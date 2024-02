Va quattro volte al pronto soccorso Muore a 38 anni per emorragia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 4 febbraio 2024) Aveva solo 38Matteo Bertoldo. L’uomo è morto lo scorso venerdì 26 gennaio, dopoaccessi alnel giro di una settimana per via di una cisti. Aveva una figlia di 11. Come spiega il Corriere del Veneto, il calvario di Matteo inizia il 19 gennaio, quando va in ospedale a Santorso (Vicenza) per una cisti infiammata nell’inguine: torna poi il giorno dopo, sabato 20 gennaio, perché la sala d’attesa era troppo affollata. I sanitari gli medicano la zona infiammata e gli consigliano di assumere antidolorifici, nel caso il dolore continuasse. Ma tre giorni dopo, martedì 23 gennaio, Bertoldo inizia a perdere sangue dall’inguine e chiama il 118. Portato in ospedale, viene medicato e poi nuovamente dimesso, con una visita fissata per tre giorni dopo, venerdì 26, quando l’uomo torna ...