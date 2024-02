Va in ospedale per una cisti | Matteo muore a 38 anni | ospedale sotto accusa

(Di domenica 4 febbraio 2024)Bertoldo, un uomo di 38, ha perso la vita a Vicenza dopo aver cercato assistenza medica per una ciste inguinale infetta. La sua storia solleva questioni urgenti sulla gestione delle emergenze sanitarie e sulla necessità di un’attenzione immediata e continua alle condizioni potenzialmente letali.si era recato per la prima volta al pronto soccorso il 19 gennaio, solo per essere consigliato di tornare il giorno successivo a causa dell’alto numero di pazienti in attesa. Seguendo il consiglio, è stato medicato eposto a drenaggio il 20 gennaio, per poi essere rimandato a casa. Tuttavia, il 23 gennaio, ha sperimentato un’emorragia grave che ha richiesto il suo trasporto d’urgenza intramite il servizio 118. Dopo aver ricevuto cure che hanno ...

Spiacevole disavventura questa mattina per una turista ungherese che si trovava in escursione dentro la riserva di Pantalica Valle dell’Anapo: mentre passeggiava tra i sentieri e gli alberi della rise ...Va quattro volte in ospedale per chiedere aiuto a causa di una cisti inguinale infetta ma, una volta dimesso, muore per una grave emorragia: è la drammatica fine di Matteo Bertoldo, 38enne ...]]> “Secondo la denuncia di una mamma, all’ospedale dei Bambini di Palermo manca la carta igienica, le lenzuola vengono cambiate saltuariamente, non ci sono i bicchierini per le urine, sparisce l’olio ...