Usmate nella morsa del traffico Cinque milioni di veicoli l’anno aspettando l’arrivo di Pedemontana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024)diin circolazione sul territorio in un anno, 13mila 700 al giorno, 70mila quelli controllati, 920 multe: è la fotografia delscattata dalla polizia locale aVelate, prima deldi. Il borgo alle porte di Monza, dove due pezzi di tracciato della nuova autostrada si incontreranno, la tratta C e la D breve, è già un nodo essenziale della rete viabilistica del Vimercatese, ultima uscita della Tangenziale Est. La conferma arriva dai numeri. Garantire sicurezza alla comunità e all’enorme mole di mezzi in transito si è tradotto in più di 4mila ore in servizio degli agenti. Ad aiutare il corpo anche i box di contenimento, rilevatori fissi di velocità che disincentivano a spingere sull’acceleratore (e quindi a ...