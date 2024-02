Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 4 febbraio 2024) L’attuale presidente degli Stati Uniti Joehalein. Con il 40% dei voti scrutinati si profila un plebiscito. Il presidente ha ottenuto, infatti, il 96,6% dei voti contro l’1,9% della scrittrice guru Marianne Williamson e l’1,4% del deputato Dean Phillips. Inci sono 55 delegati sui 2.000 necessari per avere la nomination democratica alle presidenziali di novembre. Attualmente la Cnn dà il 96,8 per cento dei consensi nei sondaggi al presidente per il secondo mandato alla Casa Bianca. «La posta in gioco in queste elezioni non potrebbe essere più alta – ha dichiarato-. Ci sono voci estremiste e pericolose per il Paese guidate da Donald Trump e determinate a ...