Usa e Gb | colpiti 36 obiettivi Houthi

(Di domenica 4 febbraio 2024) 4.39 Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno bombardato 36in 13 diversi luoghi dello Yemen "in risposta ai continui attacchi deglicon tro il traffico marittimo internazionale e commerciale e le navi da guerra che navigano nel Mar Rosso". Lo si legge in un comunicato congiunto dei due Paesi e degli alleati che hanno sostenuto l'operazione. "Questi attacchi hanno l'obiettivo di degradare le capacità utlizzate dagliper minacciare il commercio mondiale e le vite di marinai innocenti".

