Una carneficina nelle carceri italiane | il dato choc dei suicidi

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nei giorni delle discussioni su Ilaria Salis arriva una nuova tragedia in Italia. «È stato ritrovato ieri sera verso le 20 impiccato nella sua cella della sezione infermeria del carcere di Verona, è il 14mo detenuto morto suicida dall'inizio dell'anno, il quinto in poche settimane nel penitenziario scaligero. A nulla sono valsi i soccorsi della Polizia penitenziaria e del personale sanitario», l'annuncio di Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. «Si tratta di un detenuto di origini ucraine che già un mese fa si era tagliato la gola ed era per questo stato ricoverato in ospedale - spiega De Fazio -. Nostro malgrado, ladel Paese continua, così come proseguono il malaffare, le risse, le aggressioni alla Polizia penitenziaria, il degrado e molto altro ancora. Pure un ...