Un passo nello stile | la guida per l’uomo moderno alla raffinatezza delle sneakers

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le, ovvero la scarpa sportiva per eccellenza, stanno vivendo una rinascita e anche gli uomini stanno scoprendo la loro versatilità. Infatti la scarpa da ginnastica o da running non è più solamente una calzatura da utilizzare in palestra o per andare a correre. Ma diventa anche scarpa da indossare tutti i giorni abbinata a un abbigliamento casual oppure a un outfit più elegante, ad esempio per andare in ufficio. Questa possibilità è data dall’ampia scelta di modelli presenti sul mercato, con stili e forme che si adattano a diversi stili. Da quello più classico a cui abbinarebasse e dalle forme morbide a un outfit streetwear, a cui puoi accostare scarpe sportive alte. Scegli le scarpe sportive più adatte al tuoScegliere le scarpe sportive più adatte al proprionon è sempre ...