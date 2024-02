Un libro sul compianto Re del Po

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) Unscritto da Filippo Ferraroni, dal titolo "Il Re del Po. Il grande fiume e le stelle", rende un doveroso omaggio alla figura di Alberto Manotti, recentemente scomparso, da tutti conosciuto proprio come il "re del Po", per il suo stretto rapporto che aveva avuto, fin da giovanissimo, con il Grande Fiume. Unche racconta la storia di un personaggio che aveva abitato a Boretto, attraverso storie di stelle, di natura, di ambiente e del fiume Po. Una biografia con cui conoscere meglio la storia e l’operato straordinario del cosiddetto "Re del Po", attraverso una narrazione che intreccia i contributi di diverse discipline. Ilviene presentato sabato 24 febbraio alle 18 alla biblioteca comunale di Boretto, in viale Umberto I, con l’intervento dell’autore, per un evento curato dal Comune. Ingresso libero.