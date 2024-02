Un gol dell’ex Ngonge e una perla di Kvara regalano i tre punti al Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRimonta delal Maradona, che vince in con i gole una magia ditskhelia. La squadra di Mazzarri parte forte e crea due buone occasioni con il georgiano, ispiratissimo, ma Montipò è decisivo. Il portiere del Verona si ripete anche nella ripresa, dicendo di no a Simeone. Coppola la sblocca,pareggia, poi ladi. Parrita – Azzurri in controllo del gioco ma davanti a un Verona complessivamente ordinato in fase difensiva e pronto a ripartire. La formazione di Mazzarri pressa e prova a impostare il suo ritmo anche in avvio di ripresa, con gli uomini di Baroni che pero’ vanno vicini al vantaggio sulla punizione di Duda e la deviazione di Coppola che termina vicino al palo di Gollini. Sarà poi lo stesso ...