Un gioiello importante per San Valentino 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 4 febbraio 2024) Per chi ha in mente di celebrare Sancon un regalo, abbiamo raccolto alcuni fra i gioielli preziosi più interessanti. Diamanti, oro e rubini ma non solo, anche pezzi iconici o spiritosi che di sicuro lasciano a bocca aperta. Dai classici come il bracciale Love di Cartier a nuove idee cosparse di diamanti, per la felicità di chi li riceverà. San: un diamante è per sempre Si dice che i diamanti siano i migliori amici delle donne. Sono anche simbolo di amore eterno. Non a caso questa pietra viene scelta per gli anelli di fidanzamento, ma anche per ornare splendidi gioielli. Recarlo punta su una veretta formata da tanti cuoricini brillanti, semplice ma ...