Un “freno” ai selvatici Mozione in Regione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) SONDRIO Il problema della fauna selvatica, che in provincia di Sondrio tocca in particolare i piccoli allevatori di montagna, sui banchi della. "Viste le crescenti criticità derivanti dal fenomeno della diffusione della fauna selvatica appartenente alla specie del lupo - e a seguito della richiesta di audizione con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) - ho voluto presentare in Consiglio regionale unaper individuare, nel rispetto delle misure esistenti, gli strumenti adeguati per una migliore gestione del fenomeno collaborando con gli allevatori di montagna e le istituzioni a partire dai ministri competenti: dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e dell’Ambiente Pichetto Fratin". Così Silvana Snider (nella foto) consigliere regionale della Lega e membro della Commissione speciale “Valorizzazione e ...