Un autogol e il S Orso va Medici risolve la contesa

(Di domenica 4 febbraio 2024) S.1 MARINA 0 S.: Palazzi, Ferri (32’ st Saurro), Tonucci, De Angelis, Mattioli, Vitali, Bastianoni, Rovinelli, Donati, Muratori, Luchetti. All. Fulgini. MARINA: Ricci,, Maiorano (42’ st Moliterni), Rossetti (46’ st Catalani), Giovagnoli, Cucinella, Rossini, Testoni, Piermattei (34’ pt Droghini), Nacciariti (20’ st Gregorini), Gabrielli (36’ st Pierandrei). All. Giorgini. Rete: al 30’ st. Arbitro: Cesca di Macerata; assistenti Buttafuoco e Zarletti entrambi di San Benedetto del Tronto. FANO In una bellissima giornata di sole va in scena la ventesima giornata del campionato di promozione girone A. Una partita di alta classifica dove la squadra di casa, il S.ospita la compagine anconetana del Marina di Montemarciano. E grazie ad un ...