Ultime notizie Calcio Estero | i risultati del weekend nei campionati europei e in Coppa d’Africa

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24, Costa d’Avorio in rimonta va in semifinale, impresa Costa d’Avorio : in 10 uomini vince in rimonta contro il Mali e va in semifinale. Premier League, poker Brighton, cinquina Aston Villa Un turno pieno di gol in Inghilterra: 26 reti, con le vittorie di Brighton e Aston Villa; pareggiano Tottenham e Newcastle. Ligue 1, bene gli eurorivali del Milan: quarta vittoria per il Rennes Ligue 1, vince ancora il Rennes, prossimo avversario del Milan in Europa League, che infila il quarto successo consecutivo. Bundesliga: il Bayer Leverkusen tiene a distanza il Bayern. ...