Ufficiale Napoli | il giallo è pesante | salta il Milan

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 4 febbraio 2024) Arriva ufficialmente il provvedimento nei confronti dell’azzurro, ammonito e dunque condannato are la sfida fra. Al Maradona si gioca-Verona, fondamentale per la classifica di entrambe le squadre nonché per il rendimento di due squadre notevolmente rivoluzionate dal mercato invernale. La testa di molti tifosi partenopei, oltre che all’incontro con i veneti, è però già proiettata verso l’impegno di settimana prossima, che vedrà proprio gli azzurri sfidare ildi Stefano Pioli in quel di San Siro. Un incontro che, seppur sempre dipinto come big match, promette di presentare parecchie assenze da una parte e dall’altra, soprattutto nei rossoneri. Il diavolo, oltre ai tanti infortuni, dovrà infatti fare a meno di Tijjani Reijnders, ammonito da diffidato (e quindi ...