Ufficiale | a AEW Revolution sarà Toni Storm vs Deonna Purrazzo

Leggi tutta la notizia su aewuniverse

(Di domenica 4 febbraio 2024) All Elite Wrestling ha iniziato a rivelare la card del suo prossimo pay-per-view, AEW, un evento che segnerà il ritiro di Sting come wrestler professionista. Finora, la compagnia non ha confermato l’avversario o gli avversari della leggenda, ma ha annunciato il primo match titolato dell’evento, come comunicato da Tony Khan tramite i suoi social network. Il presidente della All Elite Wrestling ha pubblicato un tweet, confermando chedifenderà il Titolo Mondiale Femminile AEW contro, segnando il debutto della “Virtuosa” in un pay-per-view della compagnia.ha fissato come obiettivo il titolo femminile fin dal suo arrivo in azienda.ha accumulato cinque vittorie dal suo debutto in AEW, sconfiggendo Red Velvet, Anna ...