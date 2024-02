Ucraina | Zelensky con i soldati in prima linea – Video

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 1 febbraio, in diretta. Secondo fonti citate dalla «Cnn» il leader ucraino si appresterebbe a ... (corriere)

Secondo alcune voci insistenti il comandante in capo dell'esercito potrebbe essere sostituito C'è l'accordo a 27 sugli aiuti all' Ucraina . L'annuncio ... (sbircialanotizia)

Il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky al Tg1. Alla fine dell’edizione serale odierna del notiziario, su Rai1 appuntamento speciale con un’intervista firmata dal direttore Gian Marco Chiocchi.L ...L’Ucrania siamo noi nella misura in cui la storia da sempre si ripete in una sanguinosa sequela di patrioti e partigiani in lotta per la libertà contro il pericolo di un’aggressione; l’Ucraina siamo n ...(Adnkronos) – Visita a sorpresa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul fronte di Robotyne, una delle zone più calde nella guerra tra Kiev e la Russia. "Ho incontrato i militari e le forze dell' ...