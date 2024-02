Tutte le accuse dell’Antitrust a Vittorio Sgarbi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sono 60 le pagine con cui l’Antitrust conclude l’istruttoria su. «Il sottosegretario alla Cultura, ha esercitato attività professionali in veste di critico d’arte, in materie connesse con la carica di governo, a favore di soggetti pubblici e privati, in violazione legge 20 luglio 2004, n. 215», recita il documento spiegando la violazione della Legge Frattini, che dal 2004 definisce come incompatibili una carica di governo con incarichi privati e dietro compenso. A riportarne i dettagli è il Corriere della Sera. E sempre il critico d’arte, allo stesso quotidiano replica: «Farò ricorso al Tar: ho già incaricato lo studio BonelliErede. Con questo provvedimento, l’Antitrust va contro l’articolo 21 della Costituzione: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola”, cioè quello che ho sempre fatto». Prima ...