Turisti anche a febbraio | boom per i musei gratis

L’ampezzano Carlo Lorenz non è un pilota esperto. Nessuno lo considera un asso della cloche, e lui stesso non pretende di esserlo. È un montanaro ... (ilfattoquotidiano)

Più dello scorso anno. Il turismo è in ottima salute. Si stima che oltre 6,5 milioni di persone si metteranno in viaggio sulle strade e autostrade ... (secoloditalia)

Una tragica notizia ha colpito la comunità italiana e quella canadese: tre giovani turisti italiani , residenti in Alto Adige, hanno perso la vita in ... (thesocialpost)

Il turismo è devastante. Gli alberghi, anche qui, cominciano a costare tantissimo. Per fortuna ci sono i B&B, se non ci fossero i prezzi degli alberghi triplicherebbero. I ristoranti, poi...ci sono ...Le Marche stanno facendo tanto per promuovere i numerosi turismi che offrono". "I turisti vengono in Italia anche per l'ottimo cibo e voi - ha aggiunto rivolta agli chef - siete i grandi ambasciatori ...Video. Il festival della salsiccia di Nicoleti è un evento gastronomico annuale nella contea di Harghita, in Romania ...