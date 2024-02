Turismo | studio Isnart per Enit-Unioncamere | Per Pasqua già prenotato il 40% delle camere

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 febbraio 2024) A gennaio risulterebbero già vendute il 40%per i mesi di marzo e aprile, soprattutto nel periodole. Previsioni positive quindi anche per il 2024 dopo un 2023 “con il ritorno dei viaggiatori internazionali e quote di venduto per le imprese ricettive italiane superiori al 2019”. Emerge dallosulle imprese commissionato da, presentato oggi alla Borsa Internazionale del, all’Allianz Mico di Milano. “Abbiamo ancora da lavorare sui flussi, tuttavia il 2024 si preannuncia un anno molto positivo”, ha detto Loretta Credaro, presidente dell’Istituto Nazionale per le Ricerche Turistiche. Lorileva che nel 2023 si sono registrate in Italia 851 milioni di ...