Tumori | Oms | “Un europeo su 4 rischia di ammalarsi | non tagliare su sanità”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il World Cancer Day si celebra il 4 febbraio "Nonsulla" in Europa perché "una persona su 4didi cancro nel corso della vita". E' il monito lanciato da Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale dellaper l'Europa, per il World Cancer Day che si celebra il 4 febbraio.

(Adnkronos) – Migliorare i programmi di diagnosi precoce, offrire la sorveglianza attiva come primo trattamento, implementare l’approccio ... (forzearmatenews)

I Tumori aumentano sempre di più ogni anno e continueranno ad aumentare. Questa è la stima fatta dall'Oms e dall'Agenzia internazionale per la ... (ilgiornaleditalia)

(Adnkronos) - In Italia circa un quarto delle morti per cancro è riconducibile a bassi livelli di istruzione. Quasi 30mila (29.727) decessi legati al tumore ...Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articoloCrescono i numeri del cancro e, parallelamente, il peso economico delle cure sui sistemi sanitari: nel 2050 si stimano oltre 35 milioni di nuovi ...Henri P. Kluge avverte che la Regione europea dell’OMS vedrà un aumento del 38% di nuovi casi di cancro entro il 2045. I tumori più letali per gli uomini sono polmone, colon-retto e prostata, mentre ...