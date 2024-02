Tuffi | Tocci-Marsaglia si giocano il pass olimpico nel trampolino 3 metri sincro | le avversarie e i pass a disposizione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) Dopo aver sfiorato la medaglia dal metro, Giovannie Lorenzosi preparano a vivere quella che è probabilmente la giornata più importante del loro Mondiale di Doha. Oggi è in programma la finale delmaschile dai tre, l’ultima occasione per i due azzurri di conquistare ilper le Olimpiadi di Parigi 2024. Ai Giochi Olimpici si qualificano solamente otto nazioni e al momento sono quattro le coppie che sono certe di esserci in Francia nel mese di luglio. Oltre ai padroni di casa anche Cina, Gran Bretagna e Stati Uniti hanno centrato la qualificazione nello scorso Mondiale di Fukuoka. Per centrare ilper Parigi la coppia italiana deve assolutamente risultate tra le migliori quattro tra quelle non ancora qualificate per ...