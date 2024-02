Tuffi | Tocci Marsaglia all’apice della carriera! Argento ai Mondiali e pass per le Olimpiadi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) Una giornata di festa per l’Italia dei. Dopo la qualificazione olimpica per Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli nella gara femminile dalla piattaforma dei2024 di Doha (Qatar), Giovannie Lorenzohanno conquistato l’nel sincro dai tre metri di questa rassegna iridata, staccando anche loro il biglietto per i Giochi. Una grande gara degli azzurri all’Hamad Aquatic Centre, valsa il miglior piazzamento di sempre di una coppia italiana al maschile in una competizione mondiale, eguagliando quanto fatto al femminile dalla coppia Tania Cagnotto/Francesca Dallapé a Roma 2009 e a Barcellona 2013. Una Finale con 27 coppie al via, vista la decisione di World Aquatics di non disputare i preliminari. Atto conclusivo lunghissimo e bravi i nostri portacolori a reagire, dopo ...