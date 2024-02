Tuffi | Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli sono a Parigi! Pass olimpico e semifinale mondiale conquistati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) Arrivano splendide notizie per l’Italia dall’individuale femminile dalla piattaforma ai Mondiali di Doha. Siadisiasiqualificate per lairidata dai 10 metri, ma soprattutto entrambe hanno conquistato il. Un risultato straordinario pe le due azzurre, a cui è bastato l’ingresso tra le migliori diciotto per volare a Parigi, visto che tra loro erano presenti oltre sei atlete già qualificate per i Giochi Olimpici. Un’eliminatoria eccezionale quella didi, che conclude al quarto posto con 319.45 di punteggio totale. Meglio dell’azzurra hanno fatto solamente le cinesi Chen Yuxi (435.20) e Quan Hongchan (399,30) e la britannica ...