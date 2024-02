Tuffi | Oscar Bertone raggiante | “Il nostro obiettivo è riempire le caselle olimpiche”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Una grande soddisfazione per l’Italia al termine dei preliminari della gara femminile dalla piattaforma dei Mondiali 2024 dia Doha (Qatar). Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli hanno superato con il quarto e diciottesimo punteggio le eliminatorie e hanno conquistato le due carte. Considerando le atlete già con la qualificazione a Cinque Cerchi tra le semifinaliste e i 12 slot disponibili, le due azzurre sono rientrare nel novero delle tuffatrici ai Giochi. Con questo risultato il Bel Paese ha portato a sei le carte nelle gare individuali, ricordando quanto già fatto da Chiara Pellacani e da Elena Bertocchi dai tre metri e da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nella medesima prova al maschile. Il tutto va ad aggiungersi al biglietto per Parigi già staccato nel sincro dai tre metri da Pellacani e Bertocchi. Alla vigilia di questa ...

Due azzurre rappresenteranno l'Italia dalla piattaforma alle Olimpiadi. Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli, finalmente concentrate e determinate in tutte le routine, superano con ...La diciassettenne ha gareggiato dalla piattaforma nel sincro mixed in coppia con Eduard Timbretti Gugiu. Oro ai cinesi Huang e Zhang ...Nello staff, oltre al direttore tecnico Oscar Bertone, i tecnici Lyubov Barsukova ...almeno un maschio ed una femmina, che devono eseguire due tuffi individuali ed uno sincronizzato misto, sia dal ...