Tuffi | Mondiali Doha 2024 | Marsaglia e Tocci conquistano l’argento | “Ci siamo spronati a vicenda”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024) In occasione deidi, in Qatar, i tuffatori azzurri Lorenzoe Giovannihanno conquistato la medaglia d’argento. I due hanno ottenuto il secondo piazzamento nel trampolino tre metri sincro, grazie ad un ottimo 382.24, alle spalle solo della coppia cinese composta da Zongyuan Wang e Daoyi Long. Gli italiani strappano così il pass per i Giochi di Parigi e ai microfoni della Rai commentano con gioia la giornata: “partiti piano, c’era molta tensione, si poteva leggere sul nostro volto” dice, “Abbiamo iniziato a chiacchierare, dietro c’è tanto lavoro, abbiamo preso confidenza andando avanti nella gara ed è andata molto bene. C’è sempre da lavorare, questa medaglia significa tanto, ci dà motivazioni e tanta voglia di fare bene, ora dobbiamo preparare ...