Tuffi | Mondiali Doha 2024 | argento storico e pass olimpico per l’Italia nel sincro 3m maschile | oro alla Cina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024)è medaglia d’nella finale del trampolino 3mdideidie si assicura la carta olimpica per Parigi. All’Hamad Aquatics Centre della città del Qatar non sono mancate sorprese (compreso l’errore dei cinesi nel secondo obbligatorio) in una gara che ha visto diversi errori e ha premiato Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, autori di un programma senza grosse sbavature per un totale di 384.24 punti. Gli azzurri, dopo aver totalizzato 90.60 punti con gli obbligatori, eseguono un ottimo triplo e mezzo avanti carpiato (74.40) ed un strepitoso doppio e mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti (80.58). Marsaglia e Tocci poi portano a casa 71.40 punti nel triplo salto mortale e mezzo ...