TS – un’autorete di Gatti lancia Inzaghi in fuga Scudetto

(Di domenica 4 febbraio 2024) 2024-02-05 00:44:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Per la Juventus la delusione è Vlahovic, che si divora un’occasione colossale nel primo tempo sullo 0-0 e che poi non riesce mai a incidere. Tante occasioni anche per i bianconeri comunque, ma mai la zampata decisiva e la sensazione di essere un passo indietro ai rivali sia come condizione fisica che come gioco. Da segnalare l’esordio di Alcaraz nei minuti di recupero e il ritorno in campo di Chiesa, apparso volitivo e con gamba, una buona notizia per Allegri in una serata non da ricordare. Inter-Juventus, tutte le statistiche 95? Finisce qui: l’Inter fa sua la sfida90? Entra AlcarazMinuti di recupero per il nuovo acquisto 87? Szczesny, altro miracolo su ArnautovicIncredibile salvataggio del portiere della Juventus, occasione ...