TS – “È fortissimo | ma farei come con i polpi…”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 4 febbraio 2024) 2024-02-04 12:43:29 Flash news da Tuttosport: Ranieri contro il suo passato: l’allenatore del Cagliari affronterà la Roma di De Rossi all’Olimpico nel match che chiuderà la 23esima giornata di Serie A. Petagna e compagni sono reduci da due sconfitte di fila, mentre i giallorossi dopo l’addio di Mourinho hanno messo a segno due vittorie di fila. Il tecnico dei sardi ha analizzato la sfida in conferenza stampa e ha parlato anche dei nuovi acquisti. Roma-Cagliari, la conferenza di Ranieri “Lukaku? Lui deve aver paura“ – ha detto Mina in vista del match contro la Roma. Ranieri ha apprezzato le parole e ha ribadito: “I leader sono così, non hanno timore. Lui è una forza della natura, è entrato con il sorriso, con la personalità. Spero con di quadrare la difesa, sarebbe un gran colpo per noi”. Il tecnico ha poi elogiato anche il giovane Obert: “...