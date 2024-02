Truccazzano fuori dall’Unione | Riportati a casa 22 dipendenti Ripartiamo dai nostri progetti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) I conti, il personale, ie la ripartenza in solitaria. Primo mesedei Comuni Adda Martesana per, che torna comune singolo: "Convinti della scelta fatta.da noi". Primo mese in solitaria, all’inzio dell’ultimo scampolo di mandato per Franco De Gregorio, il sindaco della secessione. Il dado della sua ricandidatura, sempre alla guida della lista di centrosinistra ‘Prima il nostro comune’, è già tratto: "Abbiamo fatto un passo importante. Ci mettiamo a disposizione, e speriamo di rimanere". Porta la data del primo giorno dell’anno l’uscita ufficiale dicon Bellinzago Lombardo, Liscate e Pozzuolo, una delle ultime due unioni fra comuni superstiti in provincia di Milano (anche l’altra, l’Unione ...